vaccino bambini

Vaccino bambini, Locatelli: ''Vanno fatti, sono morti anche ragazzi sani''

''La vaccinazione è raccomandata da tutte le associazioni pediatriche e lo voglio ribadire in maniera chiara, i benefici sono la tutela della salute dei bambini'', ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2022 - 15:40:39 Letto 371 volte

"Vorrei rassicurare ancora una volta i genitori: la vaccinazione è raccomandata da tutte le associazioni pediatriche e lo voglio ribadire in maniera chiara, i benefici sono la tutela della salute dei bambini". Così il coordinatore del Cts Franco Locatelli incoraggia le famiglie che hanno ancora qualche dubbio in merito, rispondendo indirettamente a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno dichiarato pubblicamente il loro scetticismo sui vaccini ai bambini.

"Indubbiamente la fascia pediatrica soffre di forme di patologie con frequenza minore - aggiunge Locatelli - ma ci sono stati bambini morti per Covid-19 e ne abbiamo avuto notizia anche recentemente. Sono anche morti bambini apparentemente sani".

Le dichiarazioni arrivano poche ore dopo che il leader della Lega annuncia a Radio Capital di non aver fatto immunizzare sua figlia: "Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non sono oggetto di dibattito politico". Una posizione molto simile a quella della leader di Fdi che ha dichiarato di non voler sottoporre la figlia a somministrazioni vaccinali anti Covid perché "il vaccino non è una religione".

Posizioni non condivise dal coordinatore del Cts, che alla presentazione del Rapporto annuale sulla sicurezza vaccini anti-Covid, analizza i primi dati per tranquillizzare i genitori: "Sono 4 milioni 278mila le dosi di vaccino anti-Covid somministrate alla fascia pediatrica e ci sono state 1170 segnalazioni di eventi avversi ma per la maggior parte non gravi. Nella fascia 5-11 siamo al 35% di soggetti che hanno ricevuto la prima dose e il tasso di segnalazione di eventi avversi gravi è di 1.74". Quindi, insiste, "vorrei ancora una volta rassicurare i genitori sottolineando che la larghissima parte degli effetti collaterali in tale fascia sono reazioni locali".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!