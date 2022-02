vaccino bimbi

Vaccino fascia 0-5 anni, Locatelli: ''In primavera potrebbe essere a disposizione in Italia''

''Anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio ulteriormente ridotto'', ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

Pubblicata il: 03/02/2022

All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5 anni. Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio "ulteriormente ridotto" rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Fonte: TGCOM24

