Vaccino fascia 5-11 anni, Locatelli: ''Dovrebbero iniziare il 23 dicembre''

''Per quella data saranno disponibili formulazioni pediatriche, inappropriato dire che si è deciso in fretta'', ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts.

"Le somministrazioni del vaccino anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni dovrebbero iniziare il 23 dicembre, perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche". Ad affermarlo a Sky Tg24 il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

"Sulle vaccinazioni per i bambini, inoltre, è inappropriato dire che si è deciso troppo in fretta. Intanto, si sta ragionando - anticipa Locatelli - per creare delle aree pediatriche preposte alle inoculazioni negli hub".

