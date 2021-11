Vaccino fascia 5-11 anni, Palù: ''Lunedì possibile decisione dell'Ema''

Vaccino bambini

Vaccino fascia 5-11 anni, Pal¨: ''Lunedý possibile decisione dell'Ema''

Per i bambini, spiega Giorgio Pal¨, il quadro sta cambiando e ''il rischio dell'infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino''.

Pubblicata il: 24/11/2021

"Tra oggi e domani è possibile che Ema anticipi rispetto a fine novembre la decisione sul vaccino per la fascia 5-11 anni e se l'autorità regolatoria europea si esprime tra oggi, domani o dopodomani penso sia molto verosimile avere il via libera in Italia lunedì prossimo". Così il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, a SkyTg24 rispondendo a una domanda sulla data per l'ok al vaccino per i più piccoli, inizialmente indicata dall'Ema per il 29 novembre prossimo. Per i bambini, spiega Palù, il quadro sta cambiando e "il rischio dell'infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino".

"Guardando i numeri, c'è una crescita del contagio ma non è un contagio ad andamento esponenziale come era l'anno scorso ma ad andamento lineare. Alcune Regioni stanno superando la soglia critica di ricoveri in area medica e rianimazione ed ecco perchè dobbiamo guardare con molta attenzione all'evolversi della pandemia", conclude.

Fonte: Ansa

