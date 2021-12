Vaccino bambini

Vaccino fascia 5-11 anni, tra oggi e domani il parere di Cts e Aifa

Nella riunione del Cts verrą affrontato il tema del vaccino per la fascia 5-11 anni, a seguito del via libera arrivato la scorsa settimana dall'Agenzia europea del farmaco Ema.

Vaccino covid Pfizer per bambini della fascia 5-11 anni, è atteso verosimilmente fra oggi e domani - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.

La riunione della Cts durante la quale verrà affrontato il tema, a seguito del via libera arrivato la scorsa settimana dall'Agenzia europea del farmaco Ema, inizierà oggi 1 dicembre e proseguirà fino a venerdì 3. Gli esperti sono convocati per tutte e tre le giornate dalle 9 alle 19.

Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni - ricorda l'agenzia - la dose da somministrare sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 microgrammi rispetto a 30 µg). Come nel gruppo d'età più avanzata, il vaccino viene inoculato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane l'una dall'altra. Il Chmp invierà ora la sua raccomandazione alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema "ha concluso che i benefici" del vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer/BioNTech "nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni superano i rischi, in particolare in quelli con condizioni che aumentano il rischio di Covid grave". A spiegarlo è l'Agenzia europea del farmaco Ema, dopo il via libera degli esperti dell'ente regolatorio Ue all'estensione dell'utilizzo del vaccino nei bimbi.

La raccomandazione - spiega l'Ema - si è basata sull'esame dei dati disponibili. Nel dettaglio, "uno studio principale su bambini di 5-11 anni ha mostrato che la risposta immunitaria a Comirnaty somministrato a una dose più bassa (10 µg) in questo gruppo d'età era paragonabile a quella osservata con la dose più alta (30 µg) in pazienti di età compresa tra 16 e 25 anni (misurata dal livello di anticorpi contro Sars-CoV-2)".

Gli effetti indesiderati più comuni in questa fascia d'età "sono simili a quelli osservati nelle persone di età pari o superiore a 12 anni", conferma l'Ema. Includono dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore al sito di iniezione, dolore muscolare e brividi. Questi effetti sono generalmente lievi o moderati e migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione.

"La sicurezza e l'efficacia del vaccino sia nei bambini che negli adulti continueranno a essere monitorate attentamente" mentre questo prodotto viene utilizzato nelle campagne di vaccinazione degli Stati membri, "attraverso il sistema di farmacovigilanza dell'Ue e gli studi in corso e quelli aggiuntivi condotti dall'azienda e dalle autorità europee", assicura l'ente regolatorio. Una relazione di valutazione, con i dettagli della valutazione Ema sull'uso di Comirnaty nei bambini piccoli, sarà pubblicata online sul sito dell'agenzia.

