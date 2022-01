vaccino bambini

Vaccino fascia 5-11 anni, un bambino su 10 ha ricevuto la prima dose

Nella fascia 5-11 anni il 9,23% dei bambini, in 337.597, ha ricevuto una dose di vaccino contro il Covid.

Nella fascia 5-11 anni il 9,23% dei bambini, in 337.597, ha ricevuto una dose di vaccino contro il Covid. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato a lunedì mattina. Sono invece 48.074.990 gli italiani con almeno una dose, pari al 89,01% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 46.397.916, pari all'85,91%.

