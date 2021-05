vaccino anti-covid

Vaccino in discoteca, la proposta di Figliuolo al Cts

Vaccini anti covid in discoteca per contribuire attivamente anche alla campagna per l'immunizzazione dei giovani.

Vaccini anti covid in discoteca per contribuire attivamente anche alla campagna per l'immunizzazione dei giovani. La struttura del commissario straordinario all'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha infatti inviato alle Regioni e al Cts ''per le valutazioni di competenza'' il protocollo sperimentale di Silb Fipe per la ''riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori''. Inoltre nella mail si rappresenta ''la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti covid, con un'attenzione dedicata al settore giovanile''.

