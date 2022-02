vaccino in gravidanza

Vaccino in gravidanza, Aifa: ''E' sicuro, molti rischi invece con il contagio del Covid-19''

''L'infezione comporta un rischio per la donna in gravidanza: un maggior rischio trombotico e può enfatizzare ulteriormente lo stato di ipercoagulazione che si manifesta durante la gravidanza'', chiarisce l'Aifa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2022 - 12:01:56 Letto 330 volte

La vaccinazione anti-Covid "è indicata sia in gravidanza sia in allattamento e non emergono particolari problemi di sicurezza in questa categoria di popolazione". Lo chiarisce l'Aifa, sottolineando l'assenza di evidenze che suggeriscano che i vaccini possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi. L'Agenzia italiana del farmaco evidenzia inoltre "la necessità di vaccinare le donne incinte, alla luce anche dei rischi legati all'insorgenza del Covid-19 per la madre o per il feto".

I rischi dell'infezione da Covid - Secondo gli esperti, le pazienti in gravidanza affette da Covid sintomatico "sembrano essere a maggior rischio di malattia grave rispetto alle pazienti non in stato di gravidanza, soprattutto in presenza di comorbilità". Oltre al rischio per il feto, si sottolinea, "l'infezione comporta un rischio per la donna in gravidanza. L'infezione è infatti associata a un maggior rischio trombotico e può enfatizzare ulteriormente lo stato di ipercoagulazione che si manifesta durante la gravidanza. Pertanto le donne incinte risultano a maggior rischio di sviluppo di trombosi venosa profonda, embolia polmonare e ictus in seguito al Covid".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!