Vaccino, in Italia l'82% over 80 ha ricevuto prima dose

Pubblicata il: 24/04/2021

In Italia la prima dose è stata somministrata all'82% degli over 80. Al 21 aprile, circa l’82% degli ultra 80enni del nostro Paese ha ricevuto almeno una dose e più della metà ha completato il ciclo vaccinale. E' quanto emerge dal report completo dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SarS-CoV-2. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e le Province autonome che hanno una copertura superiore all’80% in questa fascia di età.

Inoltre, secondo il report sui vaccini anti-covid del governo aggiornato a questa mattina, sono 5.041.929 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale mentre oltre 17 milioni (17.095.530) sono le dosi somministrate. In totale le dosi somministrate sono l'86% del totale di quelle distribuite alle Regioni, che sono 19.880.040.

