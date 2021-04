vaccino anti-covid

Vaccino in Italia, oltre 16 milioni le dosi somministrate

Sono oltre 16 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia.

22/04/2021

Sono oltre 16 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia. In base ai dati del report del governo aggiornato a questa mattina, sono state inoculate 16.271.272 dosi mentre sono 4.773.616 gli italiani che hanno concluso il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.

Complessivamente sono stati distribuiti 19.700.240 dosi: le regioni hanno dunque a disposizione quasi 3,5 milioni di dosi.

"Dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi. E per maggio sono molto, molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, parlando a Matera all'interno di un centro vaccinale. "La campagna - ha aggiunto - va avanti, procede in maniera regolare".

