Vaccino, in Sicilia si recupera chi aveva saltato il turno dopo la sospensione di AstraZeneca

Gli hub vaccinali della Sicilia saranno aperti agli aventi diritto che avevano saltato il turno per la sospensione del siero AstraZeneca.

L'obiettivo è fare presto, non a caso, come era stato annunciato, ieri e oggi, dalle 18 alle 22, gli hub vaccinali della Sicilia saranno aperti agli aventi diritto: over 70, forze dell'ordine, insegnanti, persone già prenotate che avevano saltato il turno per la sospensione del siero AstraZeneca, o che vogliono anticipare la vaccinazione.

