Vaccino Johnson & Johnson

Vaccino Johnson & Johnson, Speranza: ''Prime dosi a metà aprile''

''Sull'arrivo del vaccino Johnson & Johnson l'aspettativa è che già dopo la metà di aprile possano arrivare in Europa le prime dosi'', dice Roberto Speranza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2021 - 11:02:07 Letto 394 volte

"Abbiamo, com'è noto, ormai quattro vaccini anti-Covid che sono stati approvati dalle agenzie regolatorie: tre sono già disponibili, su Johnson & Johnson l'aspettativa è che già dopo la metà di aprile possano arrivare in Europa le prime dosi. E questo ci mette in una condizione oggettivamente diversa". Lo ha evidenziato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento alle Commissione riunite Affari sociali della Camera e Sanità del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla situazione della pandemia di Covid-19.

"Siamo in situazione non semplice, da gestire con la massima serietà, con la massima attenzione e con rigore - ricorda - Ma dall'altra parte abbiamo una ragionata fiducia perché gli strumenti che abbiamo a disposizione ci mettono nelle condizioni di poter lavorare per un'accelerazione di questa campagna di vaccinazione e puntare a una soluzione che possa essere strutturale della crisi Covid-19".

Fonte: Adnkronos

