Record di vaccinazioni in Italia: 282mila nelle ultime 24 ore.

02/04/2021

Record di vaccinazioni in Italia: 282mila nelle ultime 24 ore. Il massimo in un giorno da inizio campagna, più vicino all'obiettivo di 300 mila somministrazioni al giorno fissato nel piano nazionale per la fine di marzo.

Ma le regioni lanciano l'allarme per le dosi che scarseggiano.

Fonte: Ansa

