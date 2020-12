Coronavirus

Vaccino Moderna, Carfì: ''La copertura durerà per più di un anno''

''Gli anticorpi presenti nei volontari lasciano pensare che la copertura del vaccino durerà per più di un anno'', così Andrea Carfì, il chimico italiano a capo del team di ricercatori dell'azienda biotech Moderna.

"Non abbiamo ancora tutti i dati sulla durata della copertura, ma gli anticorpi presenti nei volontari lasciano pensare che la copertura del vaccino durerà per più di un anno". Così a 'The Breakfast Club' su Radio Capital Andrea Carfì, il chimico italiano a capo del team di ricercatori dell'azienda biotech Moderna, sul prodotto-scudo anti Covid-19 sviluppato dalla società americana.

"A metà dicembre arriverà l'autorizzazione per l'uso del vaccino negli Usa, in Europa a gennaio - ha ricordato - Dieci milioni di dosi sono già state prodotte. Il nostro vaccino è risultato molto efficace sugli anziani e per prevenire i sintomi più gravi della malattia".

Quanto all'approvazione Gb per il vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech, "la Gran Bretagna ha un'Agenzia regolatoria diversa e autonoma rispetto all'Ema europea, quindi quello che è accaduto è normale. E comunque ha anticipato di poco i tempi: negli Stati Uniti l'approvazione del vaccino Pfizer ci sarà tra una settimana".

