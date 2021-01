vaccino Moderna

Vaccino Moderna, in Italia arriva domani la prima consegna di 47mila dosi

Il carico previsto per questa settimana č di 47mila dosi. La seconda consegna sarā di altre 66mila dosi ed č prevista per il 25 gennaio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/01/2021 - 15:52:44 Letto 423 volte

Arriva in Europa il vaccino di Moderna contro Covid-19. La fornitura comincia oggi con la spedizione delle dosi dall'hub farmaceutico europeo verso un punto già concordato da ciascuno Stato membro che poi coordinerà la distribuzione a livello nazionale.

In Italia la prima consegna è attesa per domani. Il carico previsto per questa settimana è di 47mila dosi, "poche dosi" per cominciare, ammettono dalla struttura commissariale. Si tratta in effetti di circa un decimo della prima tranche del prodotto scudo che è stato spedito da Pfizer a fine dicembre dopo il famoso V-Day. La seconda consegna Moderna sarà di altre 66mila dosi ed è prevista per il 25 gennaio. L'8 febbraio arriveranno 163mila dosi e il 22 dello stesso mese il carico più consistente di 488mila dosi. Per un totale di 764mila dosi in due mesi.

"Questa è una pietra miliare davvero entusiasmante - commenta il vicepresidente di Moderna, Dan Staner, a capo della divisione dell'azienda per l'Europa/Svizzera, Medio Oriente e Africa - e siamo orgogliosi del ruolo che il vaccino di Moderna svolgerà nell'affrontare questa pandemia in Europa. La distribuzione nell'Ue - sottolinea - è una delle più grandi sfide logistiche che Moderna ha affrontato da quando ha avviato questa piattaforma dieci anni fa".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!