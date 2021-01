variante Covid

Vaccino Moderna: ''Sembra efficace contro 2 varianti''

Il vaccino di Moderna sembra ''mantenere un'attività neutralizzante'' contro le varianti emergenti del Coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2021 - 09:20:00 Letto 352 volte

Il vaccino di Moderna sembra "mantenere un'attività neutralizzante" contro le varianti emergenti di Sars-CoV-2, in particolare quelle di Regno Unito e Sudafrica. Ad annunciarlo è la stessa azienda americana, in una nota in cui illustra i primi risultati emersi da studi condotti in vitro con i sieri di vaccinati, "che mostrano attività contro più ceppi" del virus.

"La vaccinazione con il vaccino Moderna ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese 'B.1.1.7' e 'B.1.351', identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica del Sud Africa", evidenzia l'azienda riportando alcuni risultati del lavoro scientifico disponibile al momento in versione pre-print.

"Siamo incoraggiati da questi nuovi dati" dice Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna. "Rafforzano la nostra fiducia sul fatto che il vaccino anti-Covid di Moderna possa essere protettivo contro queste nuove varianti" del coronavirus Sars-CoV-2 "individuate". "Mentre cerchiamo di sconfiggere il virus che ha causato la pandemia, crediamo che sia fondamentale essere proattivi mentre si evolve".

"Per un'abbondanza di cautela e sfruttando la flessibilità della nostra piattaforma mRna - ha spiegato Bancel in una nota - stiamo promuovendo un candidato vaccino di richiamo contro la variante del Sudafrica per determinare se sarà più efficace nell'aumentare i titoli" anticorpali "contro questa e altre potenziali varianti future".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!