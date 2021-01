Covid-19

Vaccino Moderna, via libera dell'Aifa

Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al vaccino anti-Covid dell'azienda americana Moderna.

Pubblicata il: 08/01/2021

Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al vaccino anti-Covid dell'azienda americana Moderna, che ieri aveva ricevuto il via libera dall'ente regolatorio europeo, Ema, per l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. E' il secondo in Italia dopo quello Pfizer-BionTech.

Dati "molto convincenti" e "altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio": così il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, e il presidente, Giorgio Palù.

"Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo", ha sottolineato Magrini, riferendosi a quello Pfizer-BioNTech autorizzato il 22 dicembre scorso, con alcune differenze come l'età, dai 18 in su e non 16.

"Abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia", scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb.

Fonte: Ansa

