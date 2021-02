vaccini

Vaccino: oltre 3,5 milioni di dosi somministrate in Italia

Le dosi di vaccino somministrate in Italia hanno superato i 3 milioni e mezzo.

Pubblicata il: 23/02/2021 - 09:00:00

Le dosi di vaccino somministrate in Italia hanno superato i 3 milioni e mezzo, secondo il report su governo.it. L'aggiornamento indica la cifra di 3.537.975. I vaccinati con due dosi, compreso il richiamo, sono ora 1.332.163. Delle oltre 3,5 milioni di dosi somministrate, 2.210.876 sono andate a personale sanitario e sociosanitario, 638.483 a personale non sanitario, 367.054 a ospiti delle Rsa, 261.444 a over 80, 24.902 a membri delle forze armate, 35.216 al personale scolastico.

La stragrande maggioranza delle dosi impiegate sono del vaccino Pfizer-Biontech (3.334.254), quindi Astrazeneca (110.016) e Moderna (93.705), secondo dati del ministero della Salute aggiornati a ieri.

