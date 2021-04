vaccino

Vaccino open day in Sicilia, Musumeci: ''Nel weekend over 60anni senza prenotazione con AstraZeneca''

''Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca'', scrive su Facebook Nello Musumeci.

"Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca", così in un post pubblicato su Facebook il Governatore Nello Musumeci.

Concordo con le parole del capo del Dipartimento Protezione Civile Curcio: "non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione."

"Ho dato disposizioni - scrive Musumeci - all’assessorato della Salute di promuovere un'iniziativa straordinaria per un “open day” in tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire da sessant’anni di età)."

"Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti - conclude Musumeci - , dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura."

