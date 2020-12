Covid-19

Vaccino Pfizer, in Europa via libera dal 29 dicembre

L'agenzia europea del farmaco darà l'autorizzazione del vaccino della Pfizer contro il Covid il 29 dicembre.

L'agenzia Ema sarebbe intanto pronta ad accordare l'autorizzazione al vaccino anticovid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.

Ma l'Agenzia frena. La data per l'approvazione del vaccino Pfizer-Biontech resta il 29 dicembre, ha affermato un portavoce dell'Ema interpellato da Focus Online. "Se ci saranno cambiamenti, lo annunceremo", ha detto il portavoce.

