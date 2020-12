Covid-19

Vaccino Pfizer, parere Ema il 21 dicembre

L'agenzia europea del farmaco darà l'autorizzazione del vaccino della Pfizer contro il Covid il 29 dicembre.

Pubblicata il: 15/12/2020

Il parere dell'Ema sul vaccino Pfizer-BionNTech contro il coronavirus potrebbe arrivare prima del previsto, il 21 dicembre. "Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp (il Comitato Ema per i medicinali a uso umano, ndr) all'azienda, e in attesa dell'esito della sua valutazione, è stato" infatti "programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21 dicembre per concludere se possibile" sull'ok al prodotto-scudo, annuncia l'ente regolatorio Ue. "La riunione prevista per il 29 dicembre verrà mantenuta se necessario".

