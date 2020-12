Covid-19

Vaccino Pfizer-BionTech, primo via libera dalla Fda

Il vaccino della Pfizer BioNtech contro il Covid-19 potrebbe ricevere la piena 'autorizzazione all'uso di emergenza' della Food and drug administration (Fda) gia' sabato o domenica.

Pubblicata il: 11/12/2020

Il vaccino della Pfizer BioNtech contro il Covid-19 potrebbe ricevere la piena 'autorizzazione all'uso di emergenza' della Food and drug administration (Fda) gia' sabato o domenica. Lo dice il New York Times, citando fonti vicine all'Agenzia. Il commissario della Fda, Stephen Hahn, si e' limitato a dire in una intervista che l'ente intende agire 'rapidamente'. La raccomandazione odierna del comitato di esperti della Fda in favore della approvazione negli Usa della prima immunizzazione contro il Sars-Cov-2 sta facendo scattare il conto alla rovescia: i lavoratori della sanita' americani sperano di ricevere le prime dosi gia' la prossima settimana. I dirigenti di 'Operation Warp Speed' hanno garantito la spedizione del vaccino entro 24 ore dall'ok della Fda. Il primo lotto conterra' 6,4 milioni di dosi. Il comitato consultivo della Fda ha votato a favore dell'ok al prodotto con 17 voti a favore, quattro contrari e un astenuto.

Dalla Food and Drug Administration statunitense arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino sviluppato dalle società farmaceutiche Pfizer e BionTech

Pubblicati dati vaccino Pfizer, efficace al 95%

Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il vaccino anti Covid-19 della Pfizer, sperimentato su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino, (indicato con la sigliaBNT162b2) e metà il placebo. I risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell'infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L'incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo.

Fonte: Ansa

