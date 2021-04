Vaccino AstraZeneca

Vaccino, psicosi da AstraZeneca in Sicilia: hub vaccinali quasi vuoti

Ieri l'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto praticamente deserto.

21/04/2021

Non accenna a diminuire la curva dei contagi Covid in Sicilia mentre per quanto riguarda la campagna vaccinale, dopo il successo dell'Open day lanciato dalla Regione con oltre 26mila dosi di AstraZeneca somministrate nel fine settimana.

Ieri l'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto praticamente deserto. Pochissime le persone che oggi si sono recate nel centro vaccinale. I presenti hanno atteso pochissimi minuti per la dose di Pfizer. "La verità è che si è innescata la psicosi da AstraZeneca dopo che in Sicilia si sono registrate alcune morti sospette a causa delle trombosi" spiega Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell'osservatorio epidemiologico. Una paura che nei giorni precedenti sembrava essere stata definitivamente superata con il boom di somministrazioni legate alla possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, ma che evidentemente continua a serpeggiare.

