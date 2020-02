Vademecum Coronavirus

Vademecum Coronavirus, Orlando: ''Difendiamoci con la prevenzione''

Il vademecum contiene sia informazioni generali sul virus, i sintomi, le modalitÓ di trasmissione e prevenzione. Contiene, inoltre, le 10 regole di prevenzione suggerite dal Ministero della Salute e dallo stesso Istituto Superiore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2020 - 15:13:22 Letto 445 volte

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, anche nella veste di sindaco metropolitano e presidente dell'ANCI Sicilia, ha incaricato gli uffici di redigere, sulla base delle informazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, un piccolo vademecum di facile consultazione sul nuovo Coronavirus.

Il vademecum contiene sia informazioni generali sul virus, i sintomi, le modalità di trasmissione e prevenzione. Contiene, inoltre, le 10 regole di prevenzione suggerite dal Ministero della Salute e dallo stesso Istituto Superiore.



Per Orlando, "è fondamentale informare i cittadini perché la prima difesa contro questa, come altre malattie, è la prevenzione; allo stesso tempo è fondamentale diffondere e far conoscere le informazioni corrette e scientificamente attendibili, per evitare che il proliferare di notizie sbagliate o non corrette inneschi fenomeni ingiustificati che non aiutano alla soluzione dei problemi".



Il sindaco, che domani parteciperà a nome dell'ANCI all'incontro organizzato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, sottolinea "l'importanza che in questo momento tutte le istituzioni siano unite e coordinate nel promuovere comportamenti razionali e corretti basati su informazioni scientifiche affidabili".

