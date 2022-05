Vaiolo delle scimmie

Vaiolo delle scimmie, Galli: ''E' molto diverso dal Covid, rimarrà un fenomeno contenuto''

''Il cosiddetto vaiolo delle scimmie rimarrà un fenomeno contenuto, probabilmente limitato a un focolaio iniziale circoscritto'', dice il virologo Massimo Galli.

Pubblicata il: 24/05/2022

"Il cosiddetto vaiolo delle scimmie rimarrà un fenomeno contenuto, probabilmente limitato a un focolaio iniziale circoscritto". Lo ha detto il virologo Massimo Galli a margine di un seminario scientifico a Napoli.

"Il virus è presente probabilmente in alcune specie di roditori - ha chiarito -. Uomini e scimmie ne sono solo le vittime accidentali e quindi non è un virus rilevante per la nostra specie. E' molto diverso dal Covid".

Fonte: TGCOM24

