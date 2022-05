Vaiolo delle scimmie

Vaiolo delle scimmie, salgono a 6 i casi all'Istituto Spallanzani di Roma

Sesto caso di vaiolo delle scimmie preso in carico dall'Istituto Spallanzani di Roma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2022 - 11:27:20 Letto 721 volte

"Sesto caso di vaiolo da scimmie preso in carico dall'Istituto Spallanzani con un link di ritorno dalle Canarie. Attualmente sono quattro i ricoverati tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L'altro è il caso toscano". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, aggiungendo: "Prosegue l'indagine epidemiologica. Nessun allarme, ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!