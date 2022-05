vaiolo delle scimmie

Vaiolo delle scimmie, salgono a tre i casi confermati in Italia

Sono tre i casi confermati in Italia di vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all'Istituto malattie infettive Spallanzani di Roma.

Pubblicata il: 20/05/2022

Salgono a tre i casi confermati in Italia di vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all'Istituto malattie infettive Spallanzani di Roma. A quello di ieri se ne aggiungono due, confermati dalle analisi.

Il primo è stato identificato in un uomo rientrato da un soggiorno alle Canarie, come un altro dei pazienti. Confermato un primo caso in Germania. La Commissione Ue: "Stiamo monitorando la situazione in stretto contatto con gli Stati membri".

