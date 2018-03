Vampe di San Giuseppe

Vampe di San Giuseppe dovunque, straordinari per i pompieri *VIDEO*

Vigili del fuoco impegnati in diversi quartieri di Palermo per spegnere le cataste di legno accese in occasione della festa di San Giuseppe.

Vigili del fuoco impegnati in diversi quartieri di Palermo per spegnere le cataste di legno accese in occasione della festa di San Giuseppe, come tradizione vuole. Nonostante le operazioni di bonifica della Rap dei giorni scorsi,i roghi sono divampati in via Gaetano Mosca, in via Colonna Rotta, in via Tricomi, in piazza del Carmine a Ballarò, in via Marcellino e in via Corazza.

Tutte le squadre dei pompieri sono impegnate negli spegnimenti. In diverse zone sono state lanciate uova e arance contro i pompieri intervenuti, fatto già avvenuto nei giorni scorsi: l'ultimo episodio nei giorni scorsi, nel quartiere Kalsa nei confronti di operai della Rap.

Nelle vicinanze dell'ospedale dei Bambini erano pronti a bruciare l'impianto per la fibra ottica dando fuoco ad un divano.

