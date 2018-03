Vampe di San Giuseppe

Vampe di San Giuseppe, prosegue la rimozione delle cataste di legna

Proseguono le operazioni di prevenzione svolte dalla RAP per la rimozione delle cataste di legna...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2018 - 17:22:30 Letto 333 volte

Proseguono, con il supporto della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, le operazioni di prevenzione svolte dalla RAP per la rimozione delle cataste di legna ed altri infiammabili in diverse zone della città, le cosiddette "vampe di San Giuseppe".

Dopo che ieri alcuni operai della RAP erano stati aggrediti, l'azienda ha chiesto il supporto delle Forze dell'ordine per poter proseguire in questa azione "che - afferma il Sindaco Leoluca Orlando - serve a prevenire situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente, visto che spesso vengono bruciati materiali e sostanze pericolose o che le fiamme arrecano danni alle infrastrutture".

Dal sindaco viene anche la "solidarietà ai lavoratori dell'azienda e a tutti coloro che sono coinvolti in queste attività ma a volte sono oggetto di attacchi violenti ed incivili. Nessun rispetto di alcuna tradizione autorizza comportamenti inaccettabili".

