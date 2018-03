aggresioni

Vampe di San Giuseppe, uova sugli operai Rap

Agenti della polizia municipale e operai della Rap colpiti da un lancio di uova alla Kalsa a Palermo

San Giuseppe si avvicina e continuano le “aggresioni” ai danni degli uomini della Rap. Agenti della polizia municipale e operai della Rap, infatti, sono stati colpiti da un lancio di uova alla Kalsa a Palermo mentre si stava ripulendo l’area nei pressi della Porta dei Greci da una catasta di legno. Porte, finestre assi di legno sono stati accumulati per la vampa di San Giuseppe.

Ragazzini e non solo li hanno bersagliati quando sono scattate le operazioni di bonifica. Stessa scena si era verificata due giorni fa in via Gaetano Mosca. Per completare le operazioni sono intervenute le volanti di polizia che hanno allontanato i residenti che avevano accerchiato gli operatori ecologici.

