Vampe San Giuseppe, consigliera D'Alessandro: ''La tradizione è ormai scivolata in un ambito delinquenziale''

''I fatti di violenza richiedono una riflessione seria e puntuale su un fenomeno che dall'ambito della tradizione è ormai scivolato in un ambito delinquenziale'', dichiara la consigliera Tiziana D'Alessandro.

Pubblicata il: 20/03/2024

"I fatti di violenza che puntualmente si verificano nella nostra città alla vigilia della festa di San Giuseppe richiedono una riflessione seria e puntuale su un fenomeno che dall'ambito della tradizione è ormai scivolato in un ambito delinquenziale.

Nell'esprimere pertanto il mio personale ringraziamento al corpo di polizia municipale, al personale delle forze dell'ordine ribadisco la necessità di individuare una tra due strade entrambe percorribili: una con il coinvolgimento dell'esercito per il presidio del territorio e l'altra con una rigida regolamentazione preventivamente organizzata come avviene in altre realtà d'Italia".

Lo dichiara la consigliera Tiziana D’Alessandro.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

