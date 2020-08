vandalismo

Vandali in via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele: divelti 30 cestini gettacarte

Questa notte a danno dell'azienda e della cittą si sono perpetuati in centro cittą degli atti vandalici con il danneggiamento di 30 cestini gettacarta nelle aree pedonali di via Maqueda e corso Vittorio Emanuele.

02/08/2020

A darne notizia il direttore della RAP Roberto Li Causi che stamattina presto è stato avvisato dagli addetti allo svuotamento programmato dopo il sabato sera.

I cestini sono stati divelti ed il contenuto sparso per terra. Ne è stato disposto il ripristino in tempi brevi.



"Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale - affermano il Sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone - non solo di visionare i filmati delle telecamere pubbliche della zona, ma anche di acquisire quelli delle numerose telecamere di esercizi commerciali privati, che certamente hanno ripreso la gentaglia che ha compiuto questo crimine contro la città. Ci aspettiamo dai commercianti la massima collaborazione perché sono loro i primi a subire questi atti, che nessuno potrà chiamare "bravata" o "ragazzata."



Per il Presidente e il Direttore della Rap, Giuseppe Norata e Roberto Li Causi, "questi sono comportamenti criminosi che colpiscono il bene comune. I danni provocati, oltre a rappresentare un'offesa al decoro e all'igiene, rappresentano infatti motivo di rischio per i cittadini e comportano un costo ingente per le riparazioni. Un costo che ricade su tutta la collettività.

Confidiamo, oltre che nella professionalità delle forze di polizia nel compiere le necessarie indagini, nella netta condanna da parte dei cittadini, perché solo con una risposta civica potremo isolare, affrontare e punire gli incivili."

