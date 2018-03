Vandali

Vandalizzano la villa comunale e uccidono quattro tartarughe, ecco dove

Grave episodio a Capaci, vandalizzano la villa, a farne le spese sono state diverse tartarughe che di quel posto avevano fatto la loro casa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2018 - 12:40:10 Letto 398 volte

Grave episodio a Capaci dove alcune persone hanno vandalizzato la villa comunale e devastato l'area giochi: a farne le spese sono state alcune tartarughe trovate morte. Sono stati i volontari di Enpa Carini (Ente nazionale protezione animali) a fare la brutta scoperta e trovare quattro tartarughe col guscio fracassato, nella villa Principessa Mafalda di Savoia. Ignoti hanno forzato il cancello laterale e sono entrati nel parco dove hanno distrutto diverse attrezzature, e hanno poi gettato dentro la fontana bottiglie, bicchieri e una sedia.

A farne le spese sono state diverse tartarughe che di quel posto avevano fatto la loro casa. "Alcune sono morte sotto i colpi dei vandali - dice l'Enpa Carini - molte di loro avevano il carapace fracassato, alcune per la mancanza d'acqua, altre ancora sono state trovate, prive di vita, al di fuori della fontana". Solo in sette sono sopravvissute e di loro si sono prese cura i volontari di Enpa e Legambiente. L'intervento delle associazioni è avvenuto d'intesa con il sindaco di Capaci Sebastiano Napoli, che si è impegnato a ripristinare lo stato dei luoghi, attivando tutte le misure necessarie a prevenire futuri raid. Le tartarughe superstiti sono in custodia a volontari dell'Enpa di Carini; saranno restituite alla loro casa non appena completati i lavori di riparazione e messa in sicurezza della fontana.

