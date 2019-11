vandalismo

Vandalizzata opera alla Magione, la rabbia di Orlando

Oggi alcuni incivili hanno vandalizzato l'opera ''Crossover'' dell'artista siciliano Giuseppe Lana di piazza Magione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2019 - 21:23:36 Letto 372 volte

"Abbiamo inaugurato mercoledì BAM - Biennale Arcipelago Mediterraneo, l'iniziativa di promozione artistica e culturale a cui l'amministrazione comunale ha creduto molto. Oggi apprendiamo che alcuni incivili hanno vandalizzato l'opera "Crossover" dell'artista siciliano Giuseppe Lana".

Lo dice l'assessore comunale alle Culture Adham Darawsha. "L'arte contemporanea serve a far discutere e le critiche sono ben accette ma non accetteremo mai atti di violenza. Le opere d'arte - continua - possono essere criticate ma non danneggiate e per questo che noi non intendiamo arrenderci a questi incivili. Porteremo avanti la Biennale ripristinando l'opera, mettendola in sicurezza. Gli incivili non fermeranno mai il cambiamento culturale che stiamo portando avanti".

L'installazione rappresenta metaforicamente, con delle barriere meccaniche, il concetto di spazio chiuso, di accoglienza e di rifiuto, simboleggiato dalle aste abbassate. "Le 4 barriere mobili diventano anche un ring per un complesso intreccio e scambio di idee ed opinioni come una agorà, come lo è piazza Magione, cuore di una Palermo mutevole, intensa", la descrive Darawsha.

All'inaugurazione, infatti, il capogruppo +Europa in consiglio comunale, Fabrizio Ferrandelli, aveva sollevato la polemica chiedendo spiegazioni sull'installazione al centro di piazza Magione. "La sovrintendenza ha dato le dovute e necessarie autorizzazioni per l’installazione di una simile opera su un bene pubblico? E soprattutto come mai - aveva detto - non è stata adeguatamente comunicata alla cittadinanza?".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!