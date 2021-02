variante covid

Variante Covid, esperti lanciano l'allarme: ''Bisogna rafforzare le misure''

Dall'Iss al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie fino al Cts l'invito è lo stesso: bisogna ''rafforzare'' le misure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2021 - 09:35:18 Letto 392 volte

Cresce l'allarme per le varianti del Covid. Dall'Iss al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie fino al Cts l'invito è lo stesso: bisogna "rafforzare" le misure. Alcuni esperti chiedono un nuovo lockdown.

Sulla base delle ultime notizie legate e ai dati relativi al contagio, lo suggeriscono gli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nella relazione tecnica dello studio di prevalenza sulla diffusione della variante Uk in Italia. "Considerata la circolazione" della variante inglese di Sars-CoV-2 "nelle diverse aree del Paese, si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante Voc 202012/0, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto".

Il Cts si era espresso negativamente, visto l'incremento della circolazione delle varianti con "numeri alquanto preoccupanti", "di evitare ulteriori riaperture". Era stata questo l'indicazione data in risposta a un quesito del ministero della Salute, nel corso della riunione di venerdì scorso, sull'opportunità di aprire gli impianti sciistici. Di qui la decisione del ministro Speranza di firmare il discusso provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021.

Le varianti di coronavirus minacciano l'Europa, con il pericolo di un contagio più ampio e di un aumento del numero dei morti. "Il rischio di ulteriore diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 nell'Unione Europea/Spazio economico europeo è attualmente valutato da alto a molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per le persone vulnerabili", scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc nel suo aggiornamento della valutazione del rischio.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!