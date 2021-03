Variante Covid, individuata nuova mutazione a Novara

Variante Covid

Una nuova e particolarissima mutazione del coronavirus è stata individuata a Novara.

17/03/2021

Una nuova e particolarissima mutazione del coronavirus è stata individuata a Novara. "In una donna della provincia di Novara abbiamo scoperto una mutazione 'speciale' del virus che è una inconsueta combinazione di varianti note e nuove", riferisce all'Adnkronos Salute il virologo dell'università degli Studi di Milano-Bicocca, Francesco Broccolo. "Questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare", precisa il virologo, assicurando che "la paziente sta bene ed è in quarantena, il marito è negativo. Questi - dice - sono elementi interessanti e rassicuranti che vanno ribaditi".

Il campione è in analisi nei laboratori del Ceinge dell'Università Federico II di Napoli "per un approfondimento sulla struttura tridimensionale", conclude il virologo.

Fonte: Adnkronos

