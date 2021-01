Variante Covid

Variante Covid inglese più mortale? Oms: ''Servono ancora elementi''

La variante del Covid-19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70 Paesi, 10 in più nell'ultima settimana.

Pubblicata il: 28/01/2021

La variante del Covid-19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70 Paesi, 10 in più nell'ultima settimana. Lo ha reso noto l'Oms nel suo ultimo aggiornamento epidemiologico.

La variante sudafricana è presente in almeno 31 Paesi, 8 in più in una settimana. Ancora un'altra variante, scoperta in Brasile, si è diffusa in 8 Paesi.

L'Oms rimane cauta riguardo agli indizi che la variante inglese del Covid possa essere più mortale, come evocato dal governo di Londra. "I risultati sono preliminari e sono necessarie ulteriori analisi per corroborare queste conclusioni", ha spiegato l'organismo Onu nel suo rapporto sulla pandemia. Il 22 gennaio il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che la variante britannica sembrava essere più mortale. Ma gli scienziati hanno rilevato che i dati secondo cui tale variante sarebbe più mortale del 30-40% sono limitati.

Più di 18.000 morti per il Covid-19 sono stati registrati in 24 ore in tutto il mondo: un nuovo record, secondo il conteggio fatto oggi dall'Afp in base ai rapporti comunicati dalle autorità sanitarie. In particolare si contano 18.109 decessi. Dal 20 al 26 gennaio il mondo ha registrato 101.366 morti, ovvero 14.000 in media ogni giorno: è stata la settimana con più vittime dall'inizio dell'epidemia. A fine novembre la media era di 10.000 morti al giorno.

Dall'inizio di gennaio la mortalità per il Covid è notevolmente accelerata. Alla fine di novembre il mondo aveva superato il tetto delle 10.000 morti giornaliere. Poi 11.000 a metà dicembre, 12.000 l'8 gennaio, 13.000 tre giorni dopo e il picco di 14.000 morti giornaliere dal 22 gennaio, che è stato superato oggi. Cinque paesi concentrano più della metà dei 101.000 decessi registrati la scorsa settimana: Stati Uniti (23.675), Messico (9.184), Regno Unito (8.692), Brasile (7.387) e Germania (5.368). In totale, il mondo ha registrato 2,16 milioni di morti ed ha superato la soglia dei 100 milioni di casi, dal primo segnalato in Cina a dicembre del 2019.

Fonte: Ansa

