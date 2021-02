variante inglese

Variante Covid inglese, quasi un caso positivo su cinque in Italia

Circa un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante inglese.

Circa un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante inglese. Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all'Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati dal 3 e il 4 febbraio, come indicato in una circolare della scorsa settimana.

Fonte: Ansa

