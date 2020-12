Covid-19

Variante Covid-19, Speranza: ''Virus più veloce, ma sembra che il vaccino funzioni''

''Le prime informazione dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce piu' contagiati e questo resta un problema molto serie'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

21/12/2020

"E' una variante che rende il virus piu' veloce, le prime informazione dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce piu' contagiati e questo resta un problema molto serie. Da primissime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni piu' solide". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante la trasmissione "mezz'ora in +" condotto da Lucia Annunciata. "Gia' ieri sera ho dato incarico ai nostri impianti agli uffici di verificare le sequenze genomiche nel nostro paese, dobbiamo assolutamente fare tutte le verifiche del caso".

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione": scrive il ministro in un post su Fb. "La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

Fonte: Ansa

