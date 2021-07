Variante Delta, Oms: ''Mascherina e distanza anche se vaccinati''

Variante Delta

''I vaccinati possono comunque infettare ed essere contagiati'', avverte l'Oms.

"I vaccini ci avvicinano gli uni agli altri e ci aiutano a porre fine alla pandemia di Covid" twitta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa. Tuttavia, "anche se sei vaccinato puoi comunque essere infettato e trasmettere il virus" Sars-CoV-2. Per questo "mantieni la distanza di sicurezza, indossa la mascherina e cura l'igiene delle mani".

Nella Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per la variante Delta in termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, "si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine di agosto".

Per la seconda settimana i casi di Covid a livello globale sono in "lieve aumento", dopo che per 7 settimane consecutive era stato registrato un calo.

Nei 7 giorni analizzati "il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato dal Brasile (364.709, -30%)", seguito da "India (312.250, -11%), Colombia (204.556, dato stabile), Indonesia (168.780, +35%) e Regno Unito (161.805, +67%)".

"A livello globale, casi di variante Delta di Sars-CoV-2 sono stati segnalati in 104 Paesi, 7 nuovi in 7 giorni". L'Alpha è stata registrata in 173 Paesi, la Beta in 122 Paesi e la Gamma in 74.

