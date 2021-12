Variante Omicron, Mario Draghi riflette sulla stretta di Natale: ''Massima cautela''

Variante Omicron

Il premier Mario Draghi riflette sulle misure in attesa dei dati epidemiologici pił aggiornati e si attesta sulla linea della prudenza.

Il premier Mario Draghi riflette sulle misure in attesa dei dati epidemiologici più aggiornati e si attesta sulla linea della prudenza: "L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron - spiega - ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi".

"L'arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, apre così l'introduzione nella conferenza stampa di fine anno. "I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati", dice.

Tra le possibili novità - il 23 si riuniranno cabina di regia e Consiglio dei ministri per decidere - si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, la mascherina all'aperto, l'allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell'obbligo di vaccinazione. Possibili anche "raccomandazioni" a limitare il numero di persone in casa ed indicazioni per impedire festeggiamenti con assembramenti per l'ultimo dell'anno.

