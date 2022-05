Variante Omicron, Palù: ''Probabilmente a settembre vaccino per tutti''

Covid-19

Variante Omicron, Pal¨: ''Probabilmente a settembre vaccino per tutti''

Il presidente dell'Aifa ha spiegato che Ŕ necessario puntare su ''dosi e farmaci aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2022 - 09:26:11 Letto 783 volte

"Dobbiamo avere fiducia nei vaccini attuali contro il Covid, che proteggono ancora molto bene verso la malattia grave, e sperare nella ricerca affinché produca per l'autunno dosi aggiornate e farmaci sempre più efficaci". Così il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, sottolineando che "l'Ema ha ricordato che per l'intera popolazione bisogna puntare su vaccini aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti, oltre a cercare nel lungo periodo un vaccino polivalente contro tutti i coronavirus. Quando i primi saranno approvati, verranno valutati probabilmente a settembre, si potranno fare".

"Le reinfezioni - ha quindi spiegato Palù, intervistato da La Stampa - sono l'ennesima prova che non ha senso parlare d'immunità di gregge. Il Sars-Cov-2 resterà con noi a lungo con un andamento stagionale, per cui a ottobre tornerà forte".

"Non possiamo escludere - ha quindi concluso il presidente dell'Aifa - che Omicron muti in una variante molto diversa e più patogena, ma sarebbe un processo contrario al destino evolutivo del virus che finora ha perso virulenza non infettando più i polmoni".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!