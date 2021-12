Variante Omicron, Razza: ''Tenderà ad essere prevalente in Sicilia. Raddoppia numero dei drive-in''

Variante Omicron

La variante Omicron tenderà a diventare prevalente anche in Sicilia.

"La variante Omicron tenderà a diventare prevalente anche in Sicilia. Nel resto d'Italia e' intorno al 30 per cento. Noi in Sicilia abbiamo tanti laboratori che operano il sequenziamento e da questo punto di vista abbiamo ricevuto i complimenti da parte delle autorità nazionali perché questo avviene in modo capillare ed in pochissimi giorni. Ovviamente è necessario adottare tutte le misure di contrasto come la mascherina FP2 e rispettare le regole". Lo ha detto a Catania l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza.

"Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia. Abbiamo dato disposizione per dare a tutti i drive - in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia potendo così destinare alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari i medici che sono destinati all'emergenza", continua l'assessore Razza.

"Dobbiamo prepararci ad accogliere a domicilio tantissime persone - ha concluso - perché, come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o falsi sintomatici o comunque isolati a domicilio".

Fonte: Ansa

