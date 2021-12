variante Omicron

Variante Omicron, Rezza: ''In Italia segnalati 26 casi''

In Italia sono stati segnalati fino ad ora 26 casi di variante Omicron.

Pubblicata il: 11/12/2021 - 10:22:45

"La variante Delta è ancora la variante predominante nel nostro Paese ma in altri Stati europei comincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, analizzando i dati del monitoraggio settimanale. "Per quanto riguarda l'Italia, sono stati segnalati fino ad ora 26 casi di questa variante", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

