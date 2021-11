Variante Omicron, Speranza: ''La situazione è seria, c'è un nuovo rischio''

Variante Omicron

Variante Omicron, Speranza: ''La situazione seria, c' un nuovo rischio''

''Oggi giusto essere preoccupati, giusto prendere misure precauzionali'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

29/11/2021

"La situazione è seria, c'è un nuovo rischio", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "E' troppo presto per dare sentenze definitive su questa variante - ha quindi sottolineato. - Presenta elementi di problematicità ma non abbiamo elementi per trarre conseguenze definitive".

La variante "è stata scoperta l'11 novembre, sarebbe singolare avere tutte le risposte. Siamo in una fase epidemica ancora molto significativa, lo eravamo già prima che venisse questa variante. Abbiamo fatto molto bene, con tutti i 27 paesi europei, a disporre misure forti come il blocco di voli e il divieto d'ingresso per chi proviene dal Sudafrica e dai paesi limitrofi. Siamo tutti più reattivi perché non si tratta di un fatto totalmente nuovo. L'informazione a noi è arrivata nelle ultime ore, ci ha portato subito a questi provvedimenti", ha affermato ancora il ministro concludendo: "La comunità scientifica è al lavoro, aspettiamo analisi approfondite. Oggi è giusto essere preoccupati, è giusto prendere misure precauzionali. Sarebbe sbagliato arrivare a conseguenze che oggi non hanno evidenzia scientifica".

