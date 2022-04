variante Omicron XE

Variante Omicron XE, Ricciardi: ''Sembra più contagiosa, chi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata''

''Questa malattia non dà un'immunità permanente, anche un soggetto guarito può reinfettarsi. Fino al 4% delle persone si reinfetta e cominciano ad esserci soggetti che si reinfettano più di due volte, ha detto il professor Walter Ricciardi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2022 - 10:39:57 Letto 873 volte

"La nuova variante Omicron XE sembra più contagiosa e una persona che oggi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata". Il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, si esprime così ad Agorà sul quadro del covid oggi, in Italia e non solo. Sotto i riflettori la nuova variante XE, un mix tra Omicron 1 e Omicron 2 secondo le prime analisi che non possono ancora delineare un quadro chiaro su sintomi, durata, incubazione. "E ancora sotto osservazione, ci sono 600 casi in Gran Bretagna, che in parte agevola la formazione di varianti anche perché dal 24 febbraio non ha alcuna restrizione. La nuova variante non sembra più letale per il momento, sembra più contagiosa e questo è preoccupante perché genera un contagio enorme con il coinvolgimento di cittadini e anche operatori sanitari: in questo momento in Gran Bretagna si aspettano 20 ore per un’ambulanza, non riescono a dare risposte né in emergenza né in elezione. L’attesa per un intervento chirurgico in elezione è 10 anni", spiega.

Il virus contagia anche i vaccinati, in particolare chi non ha fatto il booster. "Questa vaccinazione è fatta con 3 dosi. Una persona che oggi ha 2 dosi non è praticamente vaccinata. Questa malattia non dà un'immunità permanente, anche un soggetto guarito può reinfettarsi. Fino al 4% delle persone si reinfetta e cominciano ad esserci soggetti che si reinfettano più di due volte. Ci dobbiamo preparare mentalmente ad una battaglia di lunga durata che non finisce con l'emergenza giuridica: vaccinazioni, green pass, mascherine e comportamenti saggi vanno tenuti", prosegue.

I contagi si diffondono in particolare nelle fasce caratterizzate da una copertura vaccinale ridotta: "La vaccinazione pediatrica è stato un fallimento, non ha raggiunto neanche il 38%. Lo spiego con la diffidenza dei genitori che temono più il vaccino della malattia, senza rendersi conto che la malattia è insidiosa: si sa come comincia ma non si sa come finisce, nel 10% dei bambini si ha il Long Covid con una lunga situazione di spossatezza".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!