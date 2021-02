Variante Covid

Varianti Covid, Ue presenta procedura accelerata per l'approvazione dei vaccini

La Commissione europea presenterà una procedura accelerata per l'approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid.

Pubblicata il: 17/02/2021

La Commissione europea presenterà una procedura accelerata per l'approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid e una spinta alla collaborazione tra i produttori per aumentare le forniture, sia dei vaccini già autorizzati sia di quelli per possibili nuovi ceppi virali.

La prima iniziativa, su cui ha lavorato la commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides, riguarderà una procedura accelerata per il via libera ai farmaci già autorizzati e adattati alle nuove varianti che passerà necessariamente dall'aumento delle capacità di sequenziamento e di scambio di informazioni tra i sistemi sanitari nazionali.

Fonte: Ansa

