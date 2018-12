Cmc e cantieri

Varrica informa Toninelli sulla crisi Cmc e cantieri Anas

Sulla crisi della CMC e sui cantieri Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta, il MoVimento 5 Stelle è già al lavoro per garantire il completamento delle opere e per salvaguardare i lavoratori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2018 - 15:14:27 Letto 344 volte

Sulla crisi della CMC e sui cantieri Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta, il MoVimento 5 Stelle è già al lavoro da tempo. I parlamentari siciliani si sono attivati per garantire il completamento delle opere e per salvaguardare i lavoratori e l'economia del territorio.



"Questa mattina - spiega il deputato M5S Adriano Varrica, componente della Commissione VIII competente alla Camera dei Deputati per le infrastrutture stradali - ho informato il Ministro per le infrastrutture Toninelli sugli ultimi sviluppi della vicenda relativa alla società CMC e ai cantieri sulla Palermo-Agrigento e sulla Caltanissetta-Agrigento. Mi ha garantito un intervento deciso nei prossimi giorni. Anche a seguito del forte impulso dato dal Ministro durante la sua visita dello scorso novembre in Sicilia, ANAS sta agendo con determinazione e solerzia per giungere ad una soluzione e a breve. Il lavoro fatto in questi mesi dovrà portare ad una svolta".



"La situazione è complessa - aggiungono Filippo Perconti, Michele Sodano, Azzurra Cancelleri, Dedalo Pignatone, Roberta Alaimo, Caterina Licatini e Rosalba Cimino - ma il Governo e noi parlamentari eletti in Sicilia siamo tutti impegnati affinché le opere vengano completate nel minor tempo possibile, garantendo i lavoratori e il tessuto economico locale".

