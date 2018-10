gestione rifiuti

Varrica: ''Musumeci ha scoperto che i suoi poteri non sono sufficienti per la gestione rifiuti, si assuma responsabilità''

"A distanza di 8 mesi dello stato di emergenza per i rifiuti in Sicilia, improvvisamente Musumeci ha scoperto che i suoi poteri non sono sufficienti, cercando di scaricare la responsabilità sul Governo nazionale'' lo dichiara Adriano Varrica.

"A distanza di 8 mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza per i rifiuti in Sicilia, improvvisamente il Presidente-Commissario Musumeci ha scoperto che i suoi poteri non sono sufficienti, cercando di scaricare la responsabilità sul Governo nazionale". Lo dichiara Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Ambiente.

"Sembrano passati secoli dai toni spavaldi e trionfalistici con cui ad aprile lo stesso Musumeci presentava il cosiddetto piano stralcio con annesso cronoprogramma, annunciando un piano regionale rifiuti entro dicembre 2018, una riforma di settore imminente e una serie di ordinanze emergenziali in diverse parti irrealistiche, e successivamente impugnate dai Comuni - afferma il portavoce M5S - Musumeci si informi con l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente per la sesta vasca di Bellolampo, per la quale il M5S ha già inoltrato due diffide; pensi ai ritardi di sei mesi sul cronoprogramma, accumulati in soli 8 mesi di emergenza. La gestione del sistema rifiuti non è oggetto del Commissariamento, Musumeci si assuma le proprie responsabilità. Ricordiamo inoltre al Presidente che prendere come modello cui ambire il procedimento per il piano rifiuti dell'emergenza 2010 con VAS postuma è un bello scivolone. Quel procedimento, infatti, ha portato la Regione Siciliana in procedura di infrazione con l'UE e ha bloccato i fondi europei per la Sicilia".

Anche Gaetano Rubino, presidente di Assopirec, l’associazione che rappresenta molte piattaforme di recupero, risponde alla nota stampa inviata dai deputati del M5S all'Ars:

“È urgente autorizzare la costruzione di nuove piattaforme di recupero a supporto della raccolta differenziata, come è stato più volte auspicato da associazioni come Legambiente e da molti amministratori locali. In Sicilia ci sono settori e territori che necessitano di nuovi impianti o di un ampliamento di quelli esistenti”. “Peraltro – aggiunge – gli uffici regionali hanno contezza della situazione attuale e del fabbisogno infrastrutturale. La percentuale di differenziata in Sicilia va crescendo e crescono anche le quantità di rifiuti che bisogna trattare”. “La necessità di attendere l’approvazione del Piano regionale – conclude Rubino – è condivisibile per quanto riguarda gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti urbani, in altre parole per le discariche. Per il resto ci pare scontato che il Piano debba tenere conto degli impianti esistenti e di quelli in via di costruzione, che impiegano e impiegheranno centinaia di lavoratori”.

