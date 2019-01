crisi CMC

Varrica: ''Salvaguarare lavoratori e sbloccare cantieri. Musumeci la smetta di tirare in ballo Anas''

''Il Governo nazionale e il MoVimento 5 Stelle, sta lavorando già da tempo e senza sosta sulla crisi di CMC''. Lo afferma il deputato nazionale del MoVimento 5 Stelle, Adriano Varrica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2019 - 10:44:33 Letto 369 volte

"Il Governo nazionale e il MoVimento 5 Stelle, sia a livello di Ministero dello Sviluppo Economico, sia di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite di Anas, sta lavorando già da tempo e senza sosta sulla crisi di CMC. Ne è prova il fatto che, a stretto giro, sono programmati diversi tavoli durante i quali si farà di tutto per salvaguardare i lavoratori, i fornitori e sbloccare i cantieri per portare le opere a compimento". Lo afferma il deputato nazionale del MoVimento 5 Stelle, Adriano Varrica, in risposta all'appello formale del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



"Per ciò che riguarda Anas - conclude Varrica - il presidente Musumeci la smetta di tirare in ballo continuamente in maniera pretestuosa ANAS che, come è noto, ha un nuovo Cda insediatosi solo da qualche settimana con l'obiettivo di rilanciare l'azienda per come merita. Oltretutto, i continui attacchi pubblici del Governatore ad Anas sono un controsenso visto che allo stesso tempo corrispondono delle richieste per stipulare con Anas convenzioni al fine di colmare le mancanze della Regione Siciliana. Senza dimenticare che il risultato di certificazione di fine anno delle risorse europee della Sicilia è stato possibile grazie ad Anas e a RFI, non di certo grazie alla Regione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!